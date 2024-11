Giornata importante quella di domani nel girone B della Promozione. Tra le gare più attese il testa coda Buddusò-Tonara. I primi della classe puntano a vincere per tenere a bada le tre inseguitrici, Bonorva, Coghinas e Stintino. Giuseppe Meloni e compagni affrontano, al “Chicchito Chessa”, il Lanteri. Trasferte per Stintino e Coghinas rispettivamente con Bosa e Macomerese.

La sorpresa Atletico Bono riceve il Sennori. Spicca pure il match del “Peppino Sau” di Usini tra Usinese e Arzachena. Formazioni ambiziose che si stanno riportando nella parte alta della classifica. Il Tuttavista, dopo il colpaccio a Santa Maria Coghinas, al “Salvatore Loriga” attende l’Ovodda. Chiudono Castelsardo-Abbasanta e Siniscola Montalbo-Luogosanto. Tutte gare dal pronostico molto incerto con in palio punti pesanti per i vertici della classifica e per la salvezza.

