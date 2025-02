Il Tortolì completa il suo show e vola solitario in vetta al girone A di Promozione.

La squadra ogliastrina ha vinto per 2-0 sul campo dell'Atletico Cagliari scavalcando il Lanusei in vetta alla classifica: un trend impressionante di undici vittorie consecutive col Tortolì che ha raggiunto e superato i cugini ogliastrini.

Vittoria in trasferta anche per l'Arborea (1-3 a Pirri). Vincono in casa il Castiadas (4-2 all'Idolo) e il Terralba (1-0 al Masainas). Pari (1-1) fra Orrolese e Villacidrese. Il 5 febbraio si recuperano Villamassargia-Cus e Guspini-Selargius. Ieri il Lanusei ha pareggiato con l'Uta e la Tharros col Sant'Elena.

© Riproduzione riservata