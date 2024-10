È la partita di cartello della nona giornata del campionato di Promozione, girone A.

Il Cus Cagliari, terzo in classifica, affronta, domenica prossima a “Sa Duchessa”, il Lanusei. Le due squadre sono divise da appena un punto. È atteso il pubblico delle grandi occasioni per assistere ad un incontro che vede davanti due compagini che in questo avvio di stagione stanno facendo davvero bene. I cagliaritani hanno la possibilità di scavalcare i biancorossoverdi e candidarsi con prepotenza alla vittoria finale.

«Il match di domenica - dice il direttore sportivo del Cus Cagliari, Andrea Vargiu – è un ulteriore esame per i nostri ragazzi. E’ trascorso un quarto del torneo e i valori iniziano ad emergere. Sono molto contento del percorso fatto fino ad oggi. C'è molto entusiasmo. Pensiamo gara dopo gara cercando di correggere eventuali errori senza tralasciare nulla al caso. Il tecnico Marco Lantieri sta facendo un grande lavoro coinvolgendo tutti i ragazzi a disposizione. Il gruppo è già affiatato. Ad eccezione delle prime due giornate, abbiamo sempre avuto defezioni importanti ma la squadra ha sempre sopperito alle assenze. Merito dello staff che si sta confermando di primissimo livello».

Il Lanusei? «Una partita dura. Sta facendo davvero bene ed è ancora imbattuto insieme alla Tharros, l’altra capolista. Vorrà conservare la leadership del torneo. Il morale è alto: veniamo da una trasferta insidiosa come quella di Castiadas che abbiamo affrontato con intelligenza riuscendo a raccogliere tre punti meritatissimi».

«I sarrabesi non mi sono dispiaciuti e hanno le carte in regola per inserirsi nei quartieri alti. Giocando in casa - sottolinea Vargiu – avremo maggiore pressione. Spero che i ragazzi rispondano presente a questa gara che ritengo importante per il nostro percorso. Affrontiamo la miglior difesa ma noi in compenso abbiamo nella rosa il capocannoniere del torneo Roberto Serra. In generale tutti i ragazzi stanno dando il massimo per cercare di portare il Cus più in alto possibile. Abbiamo una rosa molto giovane supportata da elementi d'esperienza come capitan Caddeo e Pillittu che fanno da collante alla nuova generazione. Ci aspettiamo la spinta dei tifosi che potrà essere - chiude Vargiu – l'arma in più per domenica».

