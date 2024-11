Cade in casa la Tharros e ne approfitta il Lanusei. Si è giocata oggi la decima giornata del girone di andata. Gli ogliastrini battono (3-0) la cenerentola Villamassargia rispettando quindi il pronostico. A Santa Giusta, la Tharros esco sconfitta (0-1) dal derby con l'Arborea che prima di oggi non aveva conquistato neppure un punto lontano da casa. Decisiva la rete del bomber Buba Darboe. I biancorossi perdono l'imbattibilità. «Ottima prestazione dei ragazzi», dice il diesse dell'Arborea, Massimo Sabiu. «È stata una partita combattuta, aperta con tanti capovolgimenti di fronte. Abbiamo creato almeno quattro palle gol. Tre punti fondamentali. Complimenti anche la Tharros che sono certo lotterà sino alla fine per la vittoria finale».

L’Atletico Cagliari piega (2-0) l’Atletico Masainas e vola provvisoriamente in terza posizione in attesa della gara di domani (ore 15 al campo Mulinu Becciu) tra Sant’Elena e Villacidrese. Il Cus Cagliari raccoglie un punto sul difficile campo del Terralba: 2-2 il risultato finale.

Pokerissimo (5-0) dell’Uta contro un Selargius in chiara difficoltà. Ad Arzana, il Tortolì si aggiudica (0-2) il derby con l’Idolo. In coda, successo (3-0) del Guspini contro l’Orrolese.

© Riproduzione riservata