Con la doppietta contro il Cortoghiana, il capitano del Gonnosfanadiga Francesco Pinna, classe 1986, balza in testa nella classifica dei marcatori del girone A di Promozione. “E' un attaccante esperto, abile a giocare tra le linee e sempre pronto a farsi trovare in area di rigore”, dice il direttore sportivo del Gonnos, Federico Melis. “Ha fiuto per il gol, come domenica scorsa quando, per ben due volte, era posizionato al punto giusto nel momento giusto. Predilige giocare negli ultimi metri e capisce il momento esatto per far rifiatare la squadra facendola salire” chiosa il dirigente.

Seguono a quota quattro reti Porru (Andromeda) e Achenza (Villamassargia), rimasti entrambi a secco.

Nulla cambia nelle posizioni di vertice degli altri due gironi. Nel gruppo B è sempre Salvatore Deriu, con sei centri, a comandare la graduatoria dei bomber, seguito con cinque reti da Atzeni dell’Arborea, Calvisi della Bittese, Cacciuto della Paulese e Timpanaro del Tortolì.

Nel girone C, con nove reti comanda sempre Domenico Saba (Usinese) che tiene a debita distanza Solinas, attaccante del Thiesi, fermo a sei centri.

Classifica marcatori del Girone A:

5 RETI: Pinna (1 rig.) (Gonnosfanadiga).

4 RETI: Porru (Andromeda); Achenza (Villamassargia).

3 RETI: Asunis (Andromeda); Iesu (1 rig.) (Cortoghiana); Corda, Perra (1 rig.) (La Palma); Fanni (2 rig.), Suella (Monteponi); M. Podda (1 rig.) (Orrolese); Ligas (1 rig.), Siddu (Pro Sigma); Piras (1 rig.) (Selargius); Contu (Villamassargia); Boi, Frau (Villasimius).

2 RETI: Lonis (Andromeda); Amorati (2 rig.), Sanyang, Suella (1 rig.) (Atl. Cagliari); Congiu, Porcu (Atl. Narcao); Muscas (Cortoghiana); Secci (Fermassenti); Marci (1 rig.) (Monteponi); Piras (Pro Sigma); Porru (Selargius); Milia (2 rig.) (Villamassargia); Pili (1 rig.), Zinzula (Villasimius).

Classifica marcatori del Girone B:

6 RETI: Deriu (1 rig.) (Bonorva).

5 RETI: Atzeni (2 rig.) (Arborea); G. Calvisi (1 rig.) (Bittese); Cacciuto (Paulese); Timpanaro (Tortolì).

4 RETI: Foddai, Mar. Mura (Macomerese); Murreli (1 rig.) (Tortolì).

3 RETI: Tolu (Fonni); Marteddu (Ozierese); Jatta (Seulo); Branicki (1 rig.), Sanna (Tharros).

2 RETI: Cadau (1 rig.), M. Sanna (Bittese); Derudas (Bonorva); S. Canu (Buddusò); Vinicius (Fonni); Dettori, Fois, Pinna (Macomerese); Fantasia (Ozierese); Omar (Paulese); Ferraro (1 rig.), A. Pilia (1 rig.), D. Pilia (1 rig.) (Sadali); Corongiu (Samugheo); Ojeda, Secci (Seulo); S. Boi, Noli (Tonara); M. Atzeni, Orrù, Piras (Tharros).

Classifica marcatori del Girone C:

9 RETI: Saba (1 rig.) (Usinese).

6 RETI: Solinas (2 rig.) (Thiesi);

5 RETI: D. Budroni (Oschirese); Raspitzu (2 rig.) (San Teodoro); Valenti (2 rig.) (Tempio).

3 RETI: Spano (1 rig.) (Luogosanto); Degortes (1 rig.) (Oschirese); Zela (Posada); Ibba (Siniscola); Serra (1 rig.) (Stintino); Daga (Usinese).

2 RETI: Cissè (Calangianus); Igene (Lanteri); F. Budroni (Oschirese); Mattera (Posada); Aloia (1 rig.) (Siniscola); Uleri (Tempio); Pazzola, Pulina (1 rig.) (Usinese).

