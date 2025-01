Finisce in parità (1-1) Tharros-Castiadas, anticipo della seconda giornata di ritorno del girone A di Promozione. Un pareggio che non serve a nessuna delle due squadre, impegnate nella corsa playoff.

Nel girone B si sono giocate quattro partite. L’incontro di cartello tra l’Arzachena e la capolista Buddusò termina 1-1. Tre le due compagini restano dieci punti di differenza. L’Usinese espugna (2-3) il campo della Macomerese e balza in seconda posizione (-5) in attesa delle partite di domani di Coghinas e Bonorva. Prezioso successo (2-1) in chiave playoff per l’Atletico Bono contro il Bosa. Per gli uomini di Ciarolu reti di Ress e Pireddu. Alonso accorcia le distanze. Parità (3-3) tra Lanteri e Stintino.

Domani le altre gare: per il girone A Tortolì-Pirri, Cus Cagliari-Atletico Masainas, Idolo-Atletico Cagliari, Sant’Elena-Guspini, Selargius-Villamassargia, Terralba-Lanusei, Uta-Orrolese e Villacidrese-Arborea.

Per il girone B Bonorva-Siniscola, Coghinas-Abbasanta, Ovodda-Luogosanto, Sennori-Tonara e Tuttavista-Castelsardo.

