Sono trentasei i giocatori che nelle prime due giornate sono stati giudicati tra i migliori in campo nel campionato di Promozione. Ogni domenica, su ogni campo, i tecnici delle 42 squadre indicano i tre migliori calciatori delle squadre avversarie di giornata.

Nel girone A, a punteggio pieno ci sono Lonis (Andromeda), Amorati (Atletico Cagliari), Congiu (Atletico Narcao), Muscas (Cortoghiana), Pinna (Gonnosfanadiga), Brignone e Farci (La Palma), Mirko Atzeni e Placentino (Orrolese), Ligas (Pro Sigma), Mura (Quartu 2000) e Boi e Frau (Villasimius). Tanti i giocatori di esperienza in questa graduatoria, come Claudio Placentino, ex Sant’Elena, e il bomber Marco Boi del Villasimius.

Nel girone B, spiccano il brasiliano del Tortolì Thiago Mojo e il giovane attaccante dell’Arborea Nicola Capraro. Con due punti anche Talanas (Bittese), Deledda (Bonorva), Sebastiano Canu e Mascia (Budduso); Pili e Sini (Fonni), Fois (Macomerese) e Frongia (Tharros).

Nel girone C non poteva mancare il bomber del Calangianus, Dramane Cissè, accompagnato da Igiene e Pintus (Lanteri), Davide Budroni (Oschirese), Arrica (Porto Cervo), Gareddu (Porto Torres), Mattera (Posada), Doddo (San Teodoro), Aloia e Trini (Siniscola), Serra (Stintino), Casule (Thiesi) e Saba (Usinese).

PROMOZIONE A

2 PUNTI: Lonis (Andromeda); Amorati (Atl. Cagliari); Congiu (Atl. Narcao); Muscas (Cortoghiana); Pinna (Gonnosfanadiga); Brignone, Farci (La Palma); Mi. Atzeni, Placentino (Orrolese); Ligas (Pro Sigma); Mura (Quartu 2000); Boi, Frau (Villasimius).

1 PUNTO: Anedda, Massa, Olla, Porru (Andromeda); Aresu, Littera, Piras, Suella (Atl. Cagliari); Cogotti, Melis, Pinna, Porcu (Atl. Narcao); Biccheddu, Galizia, Iesu, Madau (Cortoghiana); Angioni, Carboni, Casu, Cosa, Elias, Pintus (Fermassenti); Canargia, Concu, Tomasi, Uccheddu (Gonnosfanadiga); Musa, Saho (La Palma); Ezeadi, Fanni, Lepore, Mancusi, Porcu, Suella (Monteponi); Ma. Atzeni, Medda (Orrolese); Lai, Nepitella, Pani, Siddu (Pro Sigma); Aramu, Billai, Cotza, Di Laura (Quartu 2000); Atzori, Mainas, Pancotto, Piras, Porru, Zara (Selargius); Achenza, Contu, Curreli, Marongiu, Orgiana, Serra (Villamassargia); Arrus, Tesio (Villasimius).

PROMOZIONE B

2 PUNTI: Capraro (Arborea); Talanas (Bittese); Deledda (Bonorva); S. Canu, Mascia (Budduso); Pili, Sini (Fonni); Fois (Macomerese); Frongia (Tharros); Moio (Tortolì).

1 PUNTO: Atzeni, Atzori, Mascia, Serpi (Arborea); Cadau, Camara, Orunesu, R. Sanna (Bittese); Fadda, Kalissa, Meloni, Piras (Bonorva); M. Canu, M. Pittirra (Budduso); M. Nonne, Tolu (Fonni); Caria, Man. Mura, Mar. Mura, Sanna (Macomerese); Amadu, Demontis, Fantasia, Manchia, Porcu, Sotgiu (Ozierese); Cacciuto, Catzeddu, Congiu, Mastio, S. Piras, Ruggiu (Paulese); Farci, Ferraro, Leo, Piga, A. Pilia, T. Pilia (Sadali); Cocco, Corongiu, Lafnine, Matzuzi, Mereu, Sannia (Samugheo); C. Ghiani, L. Ghiani, M. Ghiani, Mattana, Melis, Ojeda (Seulo); A. Atzori, Branicki, Lasi, Sanna (Tharros); J. Boi, T. Boi, E. Pili, Noli, Poddie, L. Sau (Tonara); Caredda, A. Serra, F. Serra, Timpanaro (Tortolì).

PROMOZIONE C

2 PUNTI: Cissè (Calangianus); Igiene, Pintus (Lanteri); D. Budroni (Oschirese); Arrica (Porto Cervo); Gareddu (Porto Torres); Mattera (Posada); Doddo (San Teodoro); Aloia, Trini (Siniscola); Serra (Stintino); Casule (Thiesi); Saba (Usinese).

1 PUNTO: Centeno, Ligios, Sambiagio, Sechi (Calangianus); Pace, Zappino (Lanteri); De Santis, Deriu, Madeddu, Marzeddu, Scarfò, Spano (Luogosanto); F. Budroni, Degortes, Mura, Zedditta (Oschirese); Cosseddu, Fiori, Maludrottu, Satta (Porto Cervo); Bernardini, Farina, Libi, Masia (Porto Torres); Depalmas, Di Spigna, Murgia, Zela (Posada); Asara, Loddo, Putzu, Taras (San Teodoro); Ibba, R. Saporito (Siniscola); Mereu, Piras, Scigliano, Spano (Stintino); Bianco, Coradduzza, Silvetti, Tiddia, Uleri, Valenti (Tempio); Delogu, Mura, Piga, Solinas (Thiesi); Mastino, M. Sanna, Perino, Pulina (Usinese); Battino, Mariani, Olaberri, Podda, Secchi, Spillo (Valledoria).

© Riproduzione riservata