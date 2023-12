Soluzione interna per la panchina dell’Arborea. La compagine del presidente Franco Atzeni, militante nel Girone A del campionato di Promozione di calcio, ha infatti annunciato che sarà Nicola Battolu il tecnico che sostituirà Virgilio Perra alla guida della prima squadra. Perra era stato esonerato lo scorso 16 dicembre, poche ore prima del derby contro il Terralba F. Bellu (poi perso 0-1 con un rigore realizzato in avvio di ripresa da Orrù).

Arborea che ha optato, dunque, per una persona che conosce già bene l’ambiente, in quanto Battolu era già alla guida della formazione Juniores Regionali Under 19 e affiancava lo stesso Perra con la prima squadra nel ruolo di vice.

L’Arborea, attualmente, occupa l’undicesima posizione in classifica a quota 17 punti, uno di vantaggio sulla zona play out e 6 su quella che costerebbe la retrocessione. Atzeni e compagni scenderanno di nuovo in campo sabato prossimo, in casa, contro il Cus Cagliari.

© Riproduzione riservata