Doppio colpo in entrata per il Tortolì. In vista del nuovo campionato di Promozione, il club rossoblù ha ufficializzato Andre Luiz Ferrareis, 20enne centrocampista brasiliano, reduce dall’esperienza con il Lanusei. Se per il giocatore sudamericano le pratiche sono già definite, per il secondo rinforzo da consegnare al tecnico Tore Mereu manca soltanto l’ufficialità: si tratta di Dramane Cissé, 24 anni, attaccante originario della Costa d’Avorio.

Nello scenario regionale è un volto, avendo militato in diverse squadre, tra cui Taloro (a 18 anni aveva realizzato 17 gol in Eccellenza), Calangianus (15 gol), Budoni e Monastir. La sua ultima stagione l’ha disputata nel girone B di Promozione con la maglia del Coghinas, dove ha messo a segno 14 gol.

Intanto, in casa rossoblù fioccano le conferme: Antonio Vincis (attaccante), Simone Contu (difensore), Antonio Pili (centrocampista), Christian Ferreli (difensore), Marco Boi (attaccante), Lorenzo Cocco (attaccante), Simone Orrù (difensore) e il capitano, Federico Serra (centrocampista). Ufficializzati alcuni addii: Leonardo Falconetti, Davide Dessolis, Gabriele Agus, Ivano Lotto, Nicola Farci, Federico Caredda e Luca Deiana, questi ultimi due passati al Lanusei.

