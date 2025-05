Il Pirri società di Promozione ha confermato, per la settima stagione di fila, il direttore sportivo Stefano Siddi.

Con lui la società ha avuto una crescita notevole anche con i giovani: da qui la scelta scontata da parte del sodalizio.

Siddi è arrivato a Pirri e al Pirri nella stagione 2019/2020 centrando subito la vittoria del campionato di Seconda categoria. Il 2021/2022 è l’anno della salvezza esaltante in Prima, frutto di un girone di ritorno con numeri da capogiro. Nel 2022/2023 nuova vittoria con salto in Promozione.

Cambio di panchina anche in casa Tharros. Antonio Lai sarà sostituito da Bruno Frongia (1981), ex giocatore della squadra biancorossa. Anche per lui la prima esperienza da tecnico in prima squadra. Da calciatore ha vestito pure le maglie di Progetto Sant’Elia, Selargius, Villacidrese, Nuorese e Ghilarza.

© Riproduzione riservata