Il Selargius per il nuovo torneo di Promozione si aggiudica Fabio Argiolas, uno dei principali attaccanti del calcio sardo. Il classe '83 lascia la Ferrini, dove aveva giocato negli ultimi otto anni segnando complessivamente 101 gol: coi cagliaritani è sempre andato in doppia cifra come numero di reti, fatta eccezione per il 2020-2021 dove il campionato si fermò dopo poche giornate per la pandemia e la scorsa stagione, in cui ha segnato soltanto una volta (a settembre contro il Sant'Elena) complice un grave infortunio al ginocchio il 31 ottobre contro il Li Punti.

Questa è, a oggi, la sua ultima partita giocata, ma adesso ha recuperato la condizione ed è pronto per tornare in campo a quasi un anno di distanza. La prima di Fabio Argiolas col Selargius sarà a Castiadas, il 3 settembre nella prima partita del triangolare di Coppa Italia, nell'impianto dove ad aprile 2022 ha realizzato il suo centesimo gol con la Ferrini.

In carriera ha sempre segnato tanto, giocando anche fuori dalla Sardegna: nel 2009-2010 alla Civitanovese in Serie D, poi all'Ancona e al Montegranaro Fermana. Avrà come allenatore Stefano Pani.

