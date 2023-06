Dopo la conferma dell'allenatore Dessì, il Castiadas punta a creare luna squadra competitiva anche per il prossimo campionato di Promozione. La prima operazione, come annunciato dal vice presidente Matteo Frau, ha rinnovato il contratto con il capitano Mirko Onano,centrocampista di grande esperienza e grande talento con un passato in Serie D e in Eccellenza con lo stesso Castiadas e col Muravera.

«Il Castiadas 1973 – ha detto Matteo Frau - è lieto di comunicare il rinnovo con il capitano Mirko Onano per la stagione 2023/2024. Non ci abbiamo pensato due volte. Onano avrà sicuramente ancora un ruolo importante nel rilancio della squadra. Dopo la conferma di mister Dessì, per noi era fondamentale rinnovare con il nostro capitano. Mirko è di Castiadas e ci tenevo tanto che restasse con noi. Insieme con il presidente Mauro Vargiolu siamo sicuri che ci darà un grande aiuto».

«Sono molto felice di continuare il progetto iniziato lo scorso anno – dice Mirko Onano - Darò il mio contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. Non vedo l'ora di iniziare».

Onano ha una luna carriera alle spalle con tanti campionati vinti. Centrocampista di grandissimo talento, maestro nei calci piazzati e capace di mettere lunghissimi palloni sui piedi dell'attaccante, ha iniziato a giocare nelle giovanili del Cagliari facendo tutta la trafila sino alla Primavera. Quindi il salto all'Ischia in Serie D e i grandi campionati giocati nel Sarrabus col Muravera e Castiadas, con le quali ha riguadagnato la Serie D a coronamento di stagioni straordinarie. Poi il Porto Corallo, il Villasimius, il Gerrei e lo scorso anno il ritorno al Castiadas. Mirko Onano è oggi un imprenditore turistico, ma il pallone continua ad affascinarlo, sempre pronto alla chiamata dell'allenatore di turno.

