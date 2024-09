Castiadas subito in grande forma all’esordio nel campionato di Promozione, con una vittoria importante sul campo del Terralba. Un 3-0 secco e perentorio che fa bene sperare in una buona stagione per la squadra del Sarrabus, allenata quest'anno da Guido Fenza.

Un Castiadas brillante in ogni reparto, convincente, impenetrabile in difesa e pungente in attacco: «Abbiamo giocato un'ottima gara – ha detto l'allenatore Fenza - ma non dobbiamo illuderci, il campionato, appena iniziato, sarà difficile per tutti. Di certo la prova di Terralba è stata estremamente convincente. Ora attendo le conferme».

Fenza ha presentato un Castiadas completamente rinnovato rispetto all'ultima stagione. Tantissime le partenze, tantissimi gli arrivi: tutti giocatori tecnicamente validi e soprattutto desiderosi di imporsi. «L'inizio fa davvero ben sperare>.

