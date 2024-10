Buddusò-Castelsardo è una delle gare più attese in programma domani, sabato, per gli anticipi del girone B di Promozione. Da seguire anche Lanteri-Arzachena. Da ricordare che Castelsardo e Arzachena hanno un passato in D e in Serie D. Sempre sabato alle si giocano per lo stesso girone Atletico Bono-Luogosanto, Bonorva-Stintino, Macomerese-B, osa (a Borore), Ovodda-Coghinas, Sennori-Abbasanta (ore 16.30), Tuttavista Galtelli-Tonara e Usinese-Siniscola Montalbo. Le gare del girone A verranno disputate domenica.

