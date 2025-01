Il Lanusei capolista del girone A della Promozione gioca oggi alle 15,30 a Selargius. Una gara difficile per le due squadre di fronte sicuramente al pubblico delle grandi occasioni. Il Lanusei deve vincere con un occhio di attenzione alla supersfida in Ogliastra fra le inseguitrici Tortolì-Guspini. Altra gara dal pronostico incerto fra due formazioni in gran forma e ambiziose.

Il Castiadas gioca Uta, il Cus ospita l'Orrolese. Ad Arborea, arriva il Villamassargia. Il Pirri sarà ospite del Masainas mentre la Villacidrese non può fallire il successo contro l'Atletico Cagliari. A parte Selargius-Lanusei che come detto si gioca alle15,30 tutte le altre gare sono in programma alle 15. Nel girone B, attesa per Bono-Stintino, Usinese-Castelsardo, Ovodda -Arzachena, Buddusò-Coghinas. In programma anche Lanteri-Abbasanta, Sennori-Luogosanto, Bonorva, Macomerese-Siniscola-Tonara, Tuttavista-Bosa

© Riproduzione riservata