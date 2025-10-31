Salutata la Coppa Italia per mano del Coghinas, l’Arzachena si rituffa nel campionato di Promozione che riparte domani dalla 9ª giornata e dalla sfida casalinga col Luogosanto.

Al Biagio Pirina andrà in scena il terzo confronto stagionale tra le due formazioni, già protagoniste del primo turno di Coppa Italia, vinto dalla squadra di Mauro Ottaviani. Il tecnico degli smeraldini interviene per presentare il derby di Gallura, a proposito del quale spiega: “Il Luogosanto è forte e ha giocatori importanti: non bisogna commettere l’errore di fare calcoli in base alle partite precedenti, ogni sfida ha la sua storia, e ogni partita è fondamentale e difficile”.

La classifica, in cui 4 punti separano le due antagoniste, suggerisce un match equilibrato, in cui le motivazioni potranno fare la differenza. Col di più, per i padroni di casa, dell’uscita di scena dalla Coppa Italia nonostante la vittoria di mercoledì e una prestazione all’altezza della situazione. “La non qualificazione è stata una beffa, ce la saremmo meritata”, sottolinea Ottaviani. “Ho detto ai ragazzi che ogni giocatore di questo gruppo è importante, non esistono i piccoli ma esistono i giocatori. Lo stanno dimostrando e sono contento”.

Squadre in campo al Biagio Pirina alle 15: arbitra Gabriele Mulas di Oristano.

