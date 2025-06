Accordo raggiunto fra Sant'Elena è il nuovo allenatore Antonio Madau: un tecnico di grande esperienza che la società ha inseguito a lungo per mettere le basi per il futuro. Nei giorni scorsi, la società biancoverde ha annunciato la separazione dall’allenatore Andrea Loi, che nella scorsa stagione era subentrato ad Alessandro Accardo, a sua volta chiamato dopo l’esonero di Maurizio Rinino. Antonio Madau, il nome subito più gettonato, nell’ultimo campionato ha guidato l’Atletico Cagliari.

La dirigenza quartese presenterà domanda di ripescaggio in Eccellenza. Il Sant’Elena è attualmente secondo nella graduatoria dei ripescaggi, dietro il Tortolì, vincitore dei playoff di Promozione. A confermarlo è il patron Luca Meloni: «Ci speriamo – dichiara – e siamo in una buona posizione, ma bisognerà attendere».

Intanto resta la grande speranza: la disponibilità dopo anni di attesa dello storico stadio di Is Arenas (dove in passato ci ha giocato il Quartu in Serie C e il Cagliari in Serie A): un sogno che sarà ancora lungo visto che i lavori di restauro più volte annuniciati, non sono ancora iniziati.

