Domani si gioca in Promozione in anticipo anche la gara del girone A Castiadas-Guspini. Alle 15 si affrontano due delle squadre più in salute del torneo.

I sarrabesi hanno incamerato dieci punti nelle ultime quattro partite e occupano la quarta posizione ad un solo punto dal terzo posto che vale i playoff. Il Guspini, che ha tre punti in meno, ha conquistato ben tredici punti negli ultimi cinque incontri. Una marcia che ha permesso alla squadra di Cristian Dessì (nelle ultime due stagioni proprio in panchina al Castiadas ottenendo ottimi risultati) di lasciare le posizioni di bassa classifica per candidarsi di prepotenza per la lotta playoff.

«Una partita difficile», dice il vice presidente del Castiadas, Matteo Frau, «contro un avversario in gran salute. Anche noi attraversiamo una fase positiva. La squadra sta offrendo un buon calcio. Ce la giocheremo come sempre».

Uno scontro diretto attesissimo anche perché come detto a Castiadas torna Cristian Dessì, l'allenatore che ha guidato il Castiadas negli ultimi campionati sempre in Promozione.

© Riproduzione riservata