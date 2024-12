La Villacidrese si rafforza con l'arrivo di Nicola Manca, classe '98, forte esterno di difesa, ma utilizzabile anche a centrocampo.

Nicola Manca è cresciuto nelle giovanili del Cagliari Calcio, militando dai giovanissimi alla Primavera. Ha giocato in Serie D al Viareggio e l'anno successivo in Serie C a Olbia. Poi la maglia del Castiadas sempre in Serie D Castiadas e in Eccellenza alla Nuorese.

Ha giocato anche ad Assemini e col Terralba. Quest'anno ha iniziato la stagione al Monastir.

