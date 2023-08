Un altro ritorno in casa Guspini Calcio: è quello di Francesco (Ciccio) Ennas classe ‘85. Cresciuto nelle giovanili di tre diverse società: Cagliari, Sant’Elena e Altletico Elmas.

In quest’ultima società ha giocato anche in Serie D per proseguire con Tharros ( Eccellenza), Sant’Elena Promozione, Villacidro Eccellenza, Asseminese (Promozione), Guspini per 4 anni dalla Prima categoria all’Eccellenza. E ancora il Villacidro in Prima categoria e Promozione e Terralba in Prima Categoria. Ora il ritorno al Guspini squadra che sogna l'Eccellenza.

