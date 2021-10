La seconda giornata dei campionati di hockey su prato segna il debutto dell’Amsicora. Sia la squadra maschile che quella femminile erano infatti impegnate, la scorsa settimana, nelle Coppe europee nella Repubblica Ceca.

A1 Maschile. Un derby in programma, oggi: nel girone A Cus Cagliari-HT Sardegna, che si disputa al “Maxia”, la casa della Ferrini. Il campo di Sa Duchessa, in attesa dei lavori di rifacimento, non è praticabile. Il “Maxia” avrebbe dovuto ospitare Juvenilia Uras-Butterfly Roma, ma per problemi nei collegamenti aerei la Butterfly non potrà arrivare nell’Isola e la partita è rinviata a data da destinarsi. A Uras sono infatti in corso i lavori di rifacimento del terreno di gioco. Due trasferte nel girone B. La Ferrini di Ojeda e Caschili a Roma contro La Lazio, l’Amsicora a Mori contro l’Adige. Curiosità per i volti nuovi. Trio argentino nella Ferrini, Leonel Coria, Agustin Rodriguez e Felipe Ponce, insieme al siciliano Oreste Brunetto. L’italo argentino Rebecchi insieme al nigeriano Tosin nell’HT Sardegna si affiancano al cecchino ucraino Paziuk. Diventano tre gli egiziani del Cus Cagliari: dopo Gadelkarim e Anwar debutta Nasr. Emiliano Garau ritroverà i suoi vecchi compagni del Suelli, ora HT Sardegna. Trio argentino anche nella Juvenilia, con Zalatel, e i fratelli Bautista e Tomas Traficante. L’Amsicora fa esordire l’egiziano Hassan, ex Ferrini, già protagonista nell’Eurohockey a Plzen con quattro reti.

A1 Femminile. Domani in trasferta per due partite complicate. L’Amsicora gioca la prima partita del campionato a Catania contro il Valverde, la Ferrini a Bra contro la Lorenzoni. L’Amsicora schiera l’argentina Hebelen Cavicchioli, ritrova Delfina Granatto e l’azzurra Celina Traverso. La Ferrini ha già fatto esordire domenica scorsa insieme alla confermata Paloma Maldonado, Florencia Calvete e Florencia Barbera.

© Riproduzione riservata