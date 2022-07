Dopo diverse conferme dall'ex Muravera, il Cos Sarrabus Ogliastra (Serie D) inserisce i primi due tasselli: sono i fuori quota Tristan Ganzerli, la scorsa stagione al Carbonia e Lorenzo Cogotti ex Cagliari e reduce dall'esperienza col Sant’Elena. In Eccellenza, il Lanusei ha ingaggiato il difensore ex Idolo e Jerzu, Alessandro Piroddi. L’Ossese conferma il fantasista Mattia Gueli, richiestissimo in Serie D e Eccellenza. Riccardo Oggiano resta al Li Punti.

Il centrocampista Tonino Serra (classe 2003), ex Olbia e Arzachena, fa ritorno al Tempio. Il Budoni si è assicurato le prestazioni del centrocampista, Andrea Satta, nelle ultime stagioni al Muravera.

Il nuovo allenatore dello Stintino è Michele Pulina. Per l’ex giocatore di Torres, Frosinone, Tempio, Calangianus, Latte Dolce e Usinese, tra le tante, si tratterà della prima esperienza in panchina. Il Barisardo conferma il giovane 2004 Michele Fanni. In precedenza era stato tesserato l'ex Sassuolo, Dennis Joseph Yeboah.

