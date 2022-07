Scatenate Paulese e Samugheo nella formazione delle rose in vista della prossima stagione calcistica. È delle ultime ore, infatti, la firma da parte delle due società di giocatori di valore.

Paulese. La formazione gialloblù si prepara per il prossimo torneo di Promozione regionale. Dopo aver annunciato l’arrivo in panchina di Antonio Podda in sostituzione di Massimiliano Pinna, ufficializza i primi due colpi del mercato estivo. Il primo sarà in porta, con l’innesto di Walter Frau, un passato con un curriculum importante a difendere le porte, tra le altre, di Atletico Uri e Latte Dolce. Il secondo acquisto è nel reparto avanzato, con l’arrivo di Davide Grassi, attaccante di esperienza che può vantare trascorsi anche in Eccellenza e Serie D. Nelle prossime settimane, inoltre, potrebbero esserci ulteriori novità. Tra le conferme spicca quella del capitano, Alessandro Sanna, mentre si registrano le partenze di Piero Sciolla, accasatosi alla Sanverese, e Angelo Catzeddu.

Samugheo. La compagine al via del torneo di Prima Categoria, dopo la retrocessione della scorsa stagione, affila le armi. La prima novità è in panchina: Luca Murgia, già allenatore degli Allievi regionali, prenderà il posto di Roberto Cadeddu, che lascia dopo 4 stagioni. Tre volti nuovi anche nella rosa che Murgia avrà a disposizione. Il primo sarà Giorgio Ferraro, attaccante che in passato ha vestito le maglie, in categoria superiore, di Tharros, Tonara, Ghilarza e, fino alla scorsa stagione, Arborea. A far coppia con Ferraro sarà Giovanni Sedda, in passato già con Benetutti, Paulese e Atletico Bono. Chiude il tris di acquisti Andrea Casalunga, centrocampista nuorese già visto con la maglia della Paulese.

© Riproduzione riservata