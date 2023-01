Non c'è sosta per l'Eccellenza, che dopo aver giocato il 30 dicembre riparte domani pomeriggio con la terza di ritorno. Otto partite alle 15, Nuorese-Calangianus alle 17. Riposa l'Ossese terza, che a inizio settimana ha visto il cambio in panchina con le dimissioni di Giampiero Loriga e l'arrivo di Marco Sanna: debutterà domenica nel big match col Budoni.

Vetta a distanza. Seconda trasferta in sei giorni per il Latte Dolce capolista, che dopo lo 0-2 sul Sant'Elena sfida un'altra squadra che non può giocare nel suo campo: il Bosa. L'incontro si giocherà a Bonorva, uno degli impianti dove la formazione dell'allenatore-giocatore Salvatore Carboni ha trovato ospitalità in attesa di poter tornare nel proprio. Sassaresi a sei vittorie consecutive, le ultime tre tutte 2-0, venerdì scorso hanno ritrovato (con gol) dopo un lungo stop l'attaccante brasiliano Kaio Piassi, uno dei migliori dell'intera Eccellenza. Cerca la decima vittoria su altrettante gare in casa il Budoni, che riceve il fanalino di coda Li Punti. Galluresi secondi a -3, distacco mantenuto con la rimonta da 3-2 a 3-4 nel finale a Monastir: ha deciso Giuseppe Meloni, ma ha dato ottime impressioni anche l'argentino Juan Francisco Ortiz all'esordio.

Zona salvezza. La partita principale nella parte bassa in Eccellenza è Sant'Elena-Tharros, sfida fra le prime due fuori dagli ultimi cinque posti, a Cagliari in via Crespellani. La formazione di Nicola Agus ha vinto una sola volta da inizio novembre, i biancorossi i tre punti li hanno ritrovati sei giorni fa (2-1 al San Teodoro) dopo due mesi e mezzo. La Ferrini, quattro vittorie in cinque partite, è ospite dell'Iglesias rilanciato dagli ultimi due successi e dai rinforzi di dicembre: nei cagliaritani squalificato Alberto Usai, doppietta il 23 dicembre al Carbonia. Proprio i minerari saranno decimati dalle assenze: in casa contro la Villacidrese del capocannoniere Ryduan Palermo non ci saranno Idrissi, Andrea Mastino, Porcheddu, Porru e l'allenatore Diego Mingioni. Completano il programma Arbus-Ghilarza (nei padroni di casa può debuttare Rodrigo Depetris, preso poco prima di Natale e con oltre cento presenze nella massima serie argentina), Nuorese-Calangianus, San Teodoro-Lanusei e Taloro Gavoi-Monastir.

