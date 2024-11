Nell'anticipo di questa sera di Prima categoria il La Palma Cagliari ha espugnato il campo del Settimo San Pietro per 2-1.

I cagliaritani sono andati in gol con Spissu e Mattana A. I locali hanno dimezzato le distanze con Dib.

Negli anticipi di Seconda categoria il Capoterra ha vinto a Mandas per 3-1, l'Accademia di Dolianova ha piegato il La Pineta di Sinnai per 1-0 mentre il San Basilio e Santa Lucia hanno chiuso in parità: 1-1.

