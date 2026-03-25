È stato un turno agro-dolce, sia che si parli del girone C che di quello D, per le formazioni "anglogalluresi" che disputano il Campionato di Prima Categoria.

Nel primo, in cui è presente una sola squadra della Gallura, il bilancio non è stato positivo: contro il Siniscola Montalbo l'Oschirese pur portandosi sul doppio vantaggio in casa nei primi 20 minuti, ha subito nella ripresa il veemente ritorno dei baroniesi, che grazie all'invidiabile vena di Sias, autore di una tripletta, nel giro di 10 minuti ha capovolto il risultato. Nonostante ciò i granata occupano sempre il 4° posto a quota 39.

Nel girone D il dolce lo hanno gustato sia il Badesi 09 che il Lauras, entrambe vittoriose fra le mura amiche: non è scritto da nessuna parte che la vittoria in rimonta sia la più appagante, ma è certamente vero che il successo scatena endorfine che possono avere effetti positivi per il futuro. Ed è quanto é accaduto alla formazione di Borrotzu, che – andata sotto di 2 reti nella mezz'ora inziale - accorcia prima del riposo e nella ripresa prima si porta in parità e non ancora paga si regala il successo con il neo entrato Fauli.

Anche per i bianconeri luresi è stata una domenica esaltante: la soddisfazione nel confronto con l'Ittiri è stata doppia. Da un lato quella legata al fatto di aver riannodato , dopo un periodo di astinenza, il filo con la vittoria, dall'altro che questo ritrovato feeling con i 3 punti porti la firma di un ragazzo del posto. Si tratta di Pietro Brundu, che ha atteso con pazienza e impegnandosi sempre al massimo il suo turno. È stato proprio lui a prendersi la responsabilità di battere un calcio di rigore al minuto 85 e - certamente pensando al nonno, recentemente scomparso - lo ha trasformato con freddezza e precisione.

Infine, il Valledoria, che nella tana della capolista Monte Alma ha disputato una gara ad armi pari con la prima della classe, riuscendo anche a sbloccare a suo favore il risultato al 61'. Punta nell'orgoglio la formazione nulvese ha reagito da par suo: prima ha riequilibrato le sorti e nel corso del lungo recupero assegnato ha messo a segno al 95° il gol partita che consolida ulteriormente il suo primato solitario (59 punti). Per i valligiani rimane la consolazione di aver lottato ad armi pari e di aver conservato la terza piazza con 47 punti.

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