Lo Jerzu ad un passo dalla Promozione: nel girone A della Prima categoria la squadra di Andrea Piccarreta potrà festeggiare il salto di categoria domenica prossima in casa. La Baunese resta secondo. Il San Vito di Angelo Padiglia ha vinto col Settimo una gara importantisisma per la salvezza. Già retrocesse Asseminese e Himalaya. Negli altri gironi sono già finite in Seconda categoria Laerru, Porto San Paolo, La salette, Posada, Paulese Ruinas, Nel girone B sale in Promozione il Samugheo: la capolista ad un turno dalla fine ha 61 punti. Freccia e Gialeto (che oggi ha battuto l'Arbus ), inseguono a 57 punti. Nel girone C travolgenti oggi Ozierese e Thiesi con 75 e 73 punti. L'Ozierese è ad un passo dalla Promozione. Perfugas e Campanedda sono ancora prime nel girone D con 67 punti. Un finale davvero incerto.

