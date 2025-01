Nella prima di ritorno del campionato di Prima Categoria, Girone B, la gara rinviata domenica scorsa per lutto fra Atletico Cortoghiana e Gonnosfanadiga finisce 1-1. I minerari continuano a non essere in una felice posizione di classifica, benché staccati dal fondo.

Nella prima partita ufficiale del Cortoghiana in "notturna" vince l'agonismo. Il quotato Gonnosfanadiga subisce una doppia espulsione e si deve accontentare. Il vantaggio degli ospiti al 2', contestato, perché il tocco finale sarebbe avvenuto con la palla già tra le mani del portiere: se così fosse, sarebbe una violazione del regolamento da parte del direttore di gara. Nella ripresa il Cortoghiana non solo continua a mantenere alta la qualità ma alza anche ritmi e il Gonnos cede al 76' contro una incursione di Farris in area fermata da un fallo. Rigore che Oriano Melis trasforma.

Nel recupero, con il Gonnos in 9, il Cortoghiana tenta il tutto per tutto ma inutilmente.

