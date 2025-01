Tenta la fuga il Decimoputzu nel girone A della Prima categoria. Travolge l'Asseminese per 7-0 e stacca in vetta lo Ierzu, costretto al pari dal La Palma 1-1. La Baunese travolge il Sestu per 3-0, la Bariese, batte il Settimo per 1-0. Il Quartu 2000 vince col San Vito per 2-0. Ora il Decimoputzu è primo con 44 puni, inseguito dallo ierzu con 42.

Nel girone B, Samughero perde in casa con la Gialeto (1-2) ma resta in vetta con 41 punti. L'Arbus pareggia in casa con la Fortitudo ed insegue a 33 punti. Gonnosfanadiga e Perdaxius sono dietro con 32 punti. Nel girone C, il Thiesi pareggggia (1-1) a Siligo e resta in vetta con 42 punti. L'Ozierese vincitore per 1-0 sulla Dorgalese rudice il distacco ed ora è seconda con 39 punti. Daregistrare il successo delle Bittese sul Posada (1-0). Pari (2-2) fra Orosei e Santa Giusta .

Nel girone D, infine, il Campanedda piega il Porto Tirres per 2-0 e mantiene quattro punti di vantaggio sul Perfugas, vittorioso (0-1), a Ittiri. Il classifica il Campanedda è prima con 38 punti. Il Perfugas è secondo con 34 punti, l'Oschierese terza con 33 punti. Da rilevare il successo del Badesi (1-0 al Ploaghe) e del San Paolo (1-2) a Monte Alma.

