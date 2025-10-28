Il “magic moment” che stanno vivendo Monte Alma e Lanteri è unico nel Girone D della Prima Categoria Sarda: entrambe le squadre guidano la classifica a punteggio pieno, 15 punti, e numeri simili sono rari anche negli altri gironi, e probabilmente in tutto lo stivale.

Restando nel Girone D, alle spalle delle capoliste si trova il Valledoria, a quota 10 punti. I valligiani hanno calato il poker contro l’Atletico Sorso, con due delle quattro reti firmate da Burrelli, subentrato a gara in corso.

Sempre in Gallura, il Sorso 1930 ha rifilato quattro gol al Lauras, un confronto che richiama alla memoria le epiche sfide tra Sorsensi e Luresi di qualche anno fa, con protagonisti storici in maglia bianconera come i compianti Zuncheddu, Tramoni e Demuro. Il Lauras, oggi, occupa un posto di metà classifica con 7 punti.

Il Badesi 09, invece, è stato battuto di misura a Ploaghe, restando fermo a 6 punti.

Nel raggruppamento C, l’Oschirese guidata da Sannio ha ottenuto un risultato importante, fermando la capolista Macomer (11 punti) sul pareggio in casa. Il punto conquistato porta l’Oschirese a quota 8, a guidare il gruppo delle terze in classifica, insieme alla Fanum Orosei che ne conta 9.

