In estate la società era stata chiara: l’obiettivo è quello di restare in Prima categoria il minor tempo possibile e puntare dritti alla Promozione. Con la vittoria domenica in trasferta a Segariu, l’Atletico di Masainas è balzato in testa alla classifica del girone B, gettando quindi la maschera. O quanto meno confermando le indicazioni che iniziavano a trapelare nel corso del mercato estivo. L’Atletico di Masainas, ora guidato da Fabio Tinti, ex tecnico del Perdaxius, ha allestito una rosa tale da voler e poter ritornare in Promozione, torneo che i sulcitani disputavano sino a due stagioni fa: tre vittorie e due pareggi, nove gol fatti (non molti, per la verità) e cinque subiti sono il bilancio di questo inizio stagione che però sta già mostrando quello che potrebbe essere lo scenario futuro. Prossima sfida di campionato, il 2 di novembre fra le mura amiche dello stadio Comunale di Masainas contro il Santa Giusta quart’ultimo in classifica.

