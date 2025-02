Un grande Sestu costringe al pareggio (0-0) il Decimoputzu, scavalcato ora al primo posto dallo Jerzu, vittorioso per 1-0 sul campo dell'Himalaya. Quella di Sestu è stata una gara spettacolare ed emozionante con il risultato in bilico fino alla fine.

Il girone A della Prima categoria ha così ora una sola squadra al comando: lo Jerzu di Andrea Piccarreta col campionato che è ancora lungo in incerto sia in vetta che in coda. Proprio nella parte bassa della classifica si registra un nuovo sucesso del Settimo salito a 15 punti. Resta al penultimo posto, ma ora vede tante squadre avanti ma vicine. Il Settimo ha piegato l'Ulassai per 2-1 al termine di una gara dura e difficile contro un grosso avversario. Successi del Sadali (2-1) sul La Palma, del Tertenia (7-2 sul San Vito), del Quartu 2000 (2-1 alla Bariese). Pari (0-0) fra Azzurra e Baunese.

Nel girone B il Samugheo pareggia in casa della Don Bosco (2-2) ma allunga sul Gonnos, battuto a Sant'Antioco. La capolista con 45 punti ha ora un vantaggio di sette lunghezze sul Gonnosfanadiga.

Nel girone C Thiesi e Ozierese vincono ancora: il Thiesi ha vinto per 7-0 a Posada, l'Ozierese per 1-0 a Pattada. Il Thiesi è primo con 49 punti. L'Ozierese è secondo quota 48. Il Campanedda nel girone D resta primo con 45 punti , Il secondo posto del San Giorgio Perfugas staccato di cinque punti. La capolista ha pareggiato (0-0 ) a Valledoria. La San Giorgio è stata battuta per 1-0 dal Ploaghe.

© Riproduzione riservata