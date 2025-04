Sant'Antioco. Si partiva dal minuto 37 del primo tempo ma ha detto male all'Antiochense il recupero contro la Don Bosco Fortitudo, gara del girone B di Prima categoria che era stata sospesa due settimane fa per un malore accusato dall'arbitro: gli ospiti si sono imposti per 2-1. La partita era stata interrotta sul risultato di 0-0. Pochi minuti dopo il nuovo fischio d'inizio i lagunari sono passati subito in vantaggio con Podda. Ad inizio ripresa il pareggio della Fortitudo. Il gol vittoria degli ospiti arriva al 70' e L'Antiochense non riuscirà più a rimettere in sesto la gara.

© Riproduzione riservata