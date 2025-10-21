Sono le uniche di tutti i Gironi della Prima Categoria in Sardegna ad essere in vetta a punteggio pieno (12 punti): parliamo del Girone D e le "Regine" in questione sono il Monte Alma di Nulvi e la Lanteri di Sassari.

Per quanto riguarda le rappresentanti galluresi, due si trovano al secondo posto attardate di 5 lunghezze: il Valledoria e il Lauras a cui va aggiunto il Porto Torres, anch'esso con 7 punti.

Luresi e Valligiani nel loro confronto diretto, che faceva parte degli anticipi del sabato, hanno dato vita ad una sfida dai buoni contenuti tecnici, accompagnata da una direzione di gara, quella del cagliaritano Calamida, certamente all'altezza.

I bianconeri di casa (che nell'occasione vestivano una vistosa casacca rossa) sono riusciti a portarsi sul doppio vantaggio tra fine primo tempo e primo quarto d'ora della ripresa, ma la reazione degli ospiti è stata veemente e ben orchestrata e li ha portati, nel giro di 10 minuti, prima a ridurre le distanze e poi a pareggiare. Come si dice in questi casi: un risultato è obiettivamente giusto.

Il Badesi 09 ha ritrovato il successo casalingo a spese del Sennori. La squadra guidata da Borrotzu – che ha 6 punti in classifica - è una di quelle che sinora non conosce mezze misure: o vince o perde.

Nel Girone C l'unica rappresentate gallurese tra squadre nuoresi e oristanesi è l'Oschirese che, con il poker casalingo sulla Sanverese, sale al terzo posto, in compagnia di Fonni e Dorgalese con 7 punti e con un ritardo di 3 punti dalla vetta, dove troneggia in solitaria il Macomer.

