Domenica scorsa a Roma contro la Trastevere nella Cos ha fatto il suo esordio in Serie D il giovanissimo portiere Ettore Loddo, 17 anni compiuti venerdì scorso e cresciuto nel settore giovanile della stessa società.

Ad agosto aveva esordito con la maglia della prima squadra in Coppa Italia a Budoni. Domenica scorsa contro la ex capolista Trastevere, è subentrato ad Ahmed Mejri, facendo molto bene.

«Il suo esordio- scrive la società nel suo sito - 𝐞̀ 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝'𝐨𝐫𝐠𝐨𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐂𝐥𝐮𝐛 e per il progetto Costa Orientale Sarda, nonché fonte di ispirazione per tutti i giovani del nostro settore giovanile che sognano un giorno di esordire con i colori gialloblù in Serie D».

Un settore giovanile, quello della Cos, che ha anche favorito il ripescaggio della prima squadra in Serie D grazie al suo punteggio acquisito la scorsa stagione.

