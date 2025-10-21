Alla vigilia della sfida casalinga col Ghilarza, vinta poi 2-0 con doppietta di Donati, Mauro Ottaviani confidava nella prestazione. “Anche nelle sconfitte contro Usinese e Coghinas – diceva – i ragazzi hanno fatto una partita importante”.

Ebbene, l’allenatore l’Arzachena Academy Costa Smeralda aveva ragione, come dimostra la gara giocata domenica al Biagio Pirina, in occasione della 7ª giornata di Promozione, dalla sua squadra, che in un colpo solo ha riscattato i due kappaò consecutivi (tra campionato e Coppa Italia) facendo un bel balzo in avanti in classifica, dove ha riconquistato il secondo posto nel girone B in solitaria con 16 punti alle spalle dell’Alghero.

Nella quinta vittoria, che vale anche il quinto clean sheet, oltre a Donati (al settimo centro stagionale) un plauso particolare meritano Bonivardi, autore dei due assist, e Copetti, che ha parato un rigore sull’1-0. “Abbiamo giocato contro una squadra organizzata e ostica: i ragazzi sono stati bravi a soffrire nei momenti giusti della partita e a sfruttare le occasioni”, sottolinea soddisfatto nel day after Ottaviani. “Bene nel primo tempo, anche se loro hanno avuto il calcio di rigore: in quell’occasione è stato molto bravo Copetti a parare”, aggiunge il tecnico dei biancoverdi. “Nella ripresa è calato il ritmo, magari anche per la stanchezza dovuta alla partita infrasettimanale”.

Ma va bene così. “Abbiamo una difesa importante, con giocatori importanti. Inoltre abbiamo l’esperienza di Bonacquisti e Olgiatti, due giocatori forti che aiutano i giovani. Il nostro è un gioco di squadra che ci aiuta a non subire tanto”, dice ancora Ottaviani. “La classifica? Fa piacere stare nei piani alti, ma noi dobbiamo ottenere il più veloce possibile i 35-40 punti della salvezza. Quello che succederà dopo – conclude – si vedrà”.

