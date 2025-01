Nel girone A di Prima categoria tre squadre in vetta alla classifica con 35 punti. Sono Decimoputzu, Ierzu e Baunese.

Il Sant'Elia è quarto con 35 punti. Il Decimoputzu ha battuto il Sadali per 1-0, vittorie di Baunese per 2-1 all'Assemini e Ierzu per 3-0 sul Sant'Elia. Prima vittoria del San Vito che ha piegato il Settimo per 1-0 nello scontro salvezza della giornata.

Nel girone B il Samugheo che ha vinto per 2-1 col Gonnosfanadiga resta primo con 35 punti. Il Perdaxius e l'Arbus inseguno a quota 29. Il Perdaxius ha piegato il Barumini per 3-0; l'Arbus ha avuto la meglio sulla Gialeto per 1-0.

Nel girone C, Thiesi vittorioso (0-2) sulla Bittese conserva il primo posto con 35 punti. L'Ozierese insegue a 33 punti, la Corrasi con 27 con le posizioni che iniziano a delinearsi. Sorpresa nel girone D: il Campanedda capolista con 29 punti è stato battuto a sorpresa per 4-2 dal San Paolo.

Non ne ha profittato il Ploaghe piegato dall'Oschirese per 4-2 e che conserva la seconda posizione con 28 punti. Al terzo posto la San Giorgio con 27 punti; al quarto, Monte Alma e Valledoria, con 26. Una classifica insomma cortissima.

