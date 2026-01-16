È Gianni Lutzu il nuovo allenatore del Santa Giusta, compagine che prende parte al girone B di Prima Categoria. Lutzu aveva già guidato la compagine lagunare nella stagione 2021/2022, quando era arrivata lo storico salto in Promozione. Nella scorsa stagione, invece, ha allenato, da metà stagione il Silanus, sempre in Prima, ottenendo la salvezza ai playout. “Con lui abbiamo scritto una pagina importante della nostra storia – si legge nella nota della società - ottenendo la Promozione nella stagione 2021/22. Ora siamo pronti a ripartire insieme, con entusiasmo, determinazione e tanta voglia di fare bene”. Lutzu andrà a sostituire Bobo Sau. Sau aveva rassegnato le dimissioni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra all’indomani della sconfitta casalinga contro la Libertas Barumini (0-2), la nona stagionale, che ha relegato i lagunari al penultimo posto e in piena zona playout. Domani il Santa Giusta sarà impegnato nell'anticipo del girone B, in casa, contro l'Arbus Costa Verde (calcio d'inizio alle 15).

