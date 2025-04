Era stata interrotta due settimane fa poco prima della fine del primo tempo per un grave infortunio muscolare patito dall'arbitro: si riprenderà domani 8 aprile la gara di Prima categoria girone B fra Antiochense e Fortitudo Don Bosco. Appuntamento alle 18 allo stadio comunale della cittadina lagunare. La partita era stata sospesa sul risultato di 0-0 e pertanto il gioco riprenderà con questo score dal minuto 37 del primo tempo. L'arbitro aveva anche cercato di proseguire ma il dolore era insopportabile. L'Antiochense è reduce sabato scorso dalla convincente e roboante vittoria 5-0 in casa del Perdaxius, formazione che sino a un certo punto sembrava essersi insediata stabilmente nei piani alti della classifica e invece si ritrova da circa un mese in crisi di risultati.

