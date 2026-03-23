Nuovo innesto di qualità in attacco per la Don Bosco con l’arrivo di Jarno Ibba. L’attaccante classe 2004, arriva da svincolato dopo l’ultima esperienza al Sardara, in Seconda Categoria. Tra le sue principali caratteristiche spiccano la velocità, il tiro in porta e una notevole duttilità tattica, che gli consente di ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo. Predilige però agire da esterno offensivo o seconda punta. L’ingaggio di Ibba si inserisce nel progetto della Don Bosco, orientato alla costruzione di una squadra giovane, con un’attenzione particolare al settore giovanile e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

Nonostante la giovane età, il classe 2004 vanta già diverse esperienze in categorie superiori. Dopo il percorso nel settore giovanile della Torres, ha militato tra Promozione e Prima Categoria con le maglie di Gonnosfanadiga, Asseminese e Santa Giusta, maturando un bagaglio importante sotto il profilo competitivo. In passato ha già vestito la maglia della Don Bosco nella stagione 2023-2024, lavorando proprio con l’attuale allenatore Diego Ghiani.

Il suo ritorno in giallonero potrebbe rappresentare un rinforzo importante per il finale di stagione: attualmente la Don Bosco occupa l’ultimo posto nel Girone B di Prima Categoria con 12 punti, a 7 lunghezze dal Santa Giusta, penultimo in zona playout. Il giocatore ha già avuto modo di debuttare con i suoi nuovi compagni nella sfida interna contro l’Atletico Masainas.

«Speravo in una stagione con più soddisfazioni dal punto di vista personale. Son dovuto stare fermo a causa di alcuni infortuni che hanno influito in maniera negativa sul mio percorso. Sono qui per rimettermi in gioco e dare il mio contributo per un finale di stagione dove servirà un miracolo per raggiungere il playout. Le motivazioni, personali e di gruppo, non mancano. Ringrazio Mister Ghiani e tutta la società della Don Bosco per la fiducia», le prime parole dell’attaccante.

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