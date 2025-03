Vincono lo Jerzu e la Baunese contro il Sadali e il San Vito, perde il Decimopuzu.

Lo Jerzu resta al primo posto con 60 punti, ma al secondo sale la Baunese a quota 58. Il Decimoputzu in crisi scivola al trezo posto, fermo a 55 punti. Così nel girone A della Prima categoria che promette un finale all'insegna della grande incertezza. Nel girone B perdono Samugheo e Arbus che restano al primo e al secondo posto.

Il colpo di scena arriva dal girone C col Thiesi che perdendo per 1-0 a Pattada , è stato scavalcato al primo posto dall'Ozierese che ha vinto ugualmente per 1-0 a Siligo.

Ora l'Ozierese ha 60 punti, il Thiesi 58. Nel girone D è sempre il Campanedda a comandare la classifica con 57 punti contro i 52 del Perfugas. Capolista ha vinto ha battuto l'Oschirese per 4-2.

