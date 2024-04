Successo del Cardedu a Muravera contro il San Vito nell'anticipo di oggi del girone A della Prima categoria. Una gara importantissima per la salvezza giocata a gran ritmo dalle due squadre: alla fine l'ha spuntata il Cardedu per 3-2 con un gol nel finale.

Il San Vito di Angelo Padiglia, per due volte in vantaggio, sempre con Dettori su rigore, è stato subito raggiunto dagli ogliastrini, a segno con Angioni su rigore e Demurtas. A tre minuti dal fischio finale la rete decisiva di Angioni per gli ogliastrini.

Queste le formazioni. San Vito: Ganadu, Atzori, Sanna (74’ Fanni), Cuccu, Boi (83’ Aresu), Oliveira (85’ Murru), Zugliani, Rais, Zinzula, Dettori (89’ Murgia), Vacca (91’ Meloni). Allenatore Padiglia.

Cardedu: Murru, Loddo, Lai, M. Orrù, Demurtas, Angioni, Lorrai (93’ Pani), L. Orrù (70’ Semino), Usai, Cabras, Deidda. Allenatore Boi.

© Riproduzione riservata