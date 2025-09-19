Questa mattina, a Monti, è stata presentata la 22esima edizione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino, che si correrà venerdì 26 e sabato 27 settembre e che, con il settimo Rally Vermentino Historicu, regalerà alla Sardegna un avvincente doppio appuntamento tricolore.

Alla conferenza stampa, nella sede del Consorzio Tutela Vermentino di Gallura Docg, a fare gli onori di casa è stato il presidente del Consorzio Marco Piro. Presenti Pasquale Lobinu dell’Assessorato della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, il sindaco di Berchidda Andrea Nieddu, il presidente della Rassinaby Racing Pietro Calvia, il vicepresidente dell’Automobile club Sassari Marco Pala, il direttore di Promocamera Luigi Chessa, l'amministratore unico di Forestas Salvatore Piras e l'assessore allo Sport del Comune di Erula Gabriele Capece.

Il Rally dei Nuraghi è del Vermentino sarà il quinto round del Campionato Italiano Rally Terra e sarà valido anche per la Coppa Rally di Zona 9 e per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. Il Rally Vermentino Historicu sarà la quinta prova del Campionato Italiano Rally Terra Storico e sarà valido anche per Campionato Regionale.

Grande attesa anche per l’evento collaterale “Aspettando Benvenuto Vermentino”, che inizierà alle 17.30 di sabato 27, dopo le premiazioni del Rally, e proseguirà fino a tarda sera. La piazza ospiterà gli stand delle diverse cantine del territorio e sarà possibile degustare il Vermentino di Gallura Docg, fiore all’occhiello e eccellenza di Sardegna. L’appuntamento, organizzato da Rassinaby Racing, Comune di Berchidda, Camera di Commercio di Sassari-Nord Sardegna, Promocamera e Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura Docg, nasce con l’intento di favorire la valorizzazione e promozione del patrimonio locale anche attraverso le vetrine e la visibilità garantite da appuntamenti sportivi di rilievo come il plurititolato rally berchiddese ed è un’iniziativa, come sottolineato dai relatori, destinata a essere rinnovata negli anni. Accanto a rinomati vini e cantine, non mancheranno le celebri e amate maschere tradizionali di Ottana, i Boes e Merdules dell’associazione Sos Merdules Bezzos, che si esibiranno come i cori Terra Galana e Boghes de Limbara e il Gruppo Folk Santa Lughia. Poi, intrattenimento musicale con Dj Gass.



Calvia, presidente dell'associazione berchiddese che organizza la manifestazione, ha dichiarato: “Siamo ospiti nella sede del Consorzio Tutela Vermentino di Gallura Docg e ne sono molto felice, perché il Rally dei Nuraghi e del Vermentino è il rally dell’intero territorio e questa ne è la testimonianza. Oltre all’aspetto sportivo, che naturalmente è importante e ci ha portato fino al Campionato Italiano, il nostro obiettivo è valorizzare le eccellenze e le bellezze locali. Non a caso, il nostro motto è sempre stato motori, sapori e colori”.

Lubinu, dell’Assessorato regionale ha rilanciato: “Vengo qui in rappresentanza dell’assessora Portas di cui porto i saluti. Il Rally dei Nuraghi e del Vermentino rappresenta un'importante manifestazione sportiva valida per un doppio Campionato Italiano e, nel proprio nome, richiama i nuraghi presenti lungo il percorso, quindi la nostra identità storica, e il Vermentino, di cui il territorio è un produttore d’eccellenza. La presenza e il sostegno della Regione è anche nel paventato trasferimento del Rally mondiale nel Lazio: una battaglia che la Regione Sardegna sta combattendo al fianco del territorio perché riguarda tutti i sardi, in quanto il trasferimento di una manifestazione ormai storica e radicata arrecherebbe un notevole danno alla nostra Isola”.

Pala, vicepresidente dell’Aci Sassari ha detto: “Felici di essere presenti, come Automobile club Sassari, a sostegno della Rassinaby Racing, che anche quest’anno corona il sogno tricolore, rappresentando una delle gare su terra più prestigiose d’Italia grazie all’impegno e alla professionalità degli organizzatori. E' l’unico rally su terra dopo il mondiale, vi partecipano i più quotati specialisti della disciplina nel moderno e nello storico e ci riempie d’orgoglio che un 2025 molto significativo per Ac Sassari annoveri gare molto importanti come il Rally del Vermentino. Un grosso in bocca al lupo alla Rassinaby, siamo a completa disposizione come Ac Sassari per qualsiasi tipo di supporto”.

Nieddu, sindaco di Berchidda, ha dichiarato: “Soddisfazione e orgoglio per il traguardo alle porte della 22esima edizione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino e del settimo Rally Vermentino Historicu. Berchidda si conferma epicentro di una manifestazione che è ormai un attrattore motoristico, sportivo e turistico di carattere nazionale. E' un esempio da esportare per la destagionalizzazione dei flussi turistici in una stagione sempre più lunga e gradevole anche dal punto di vista climatico e in grado di accogliere una nuova domanda di turismo. L’Amministrazione comunale continua a sostenere con entusiasmo e decisione l’associazione Rassinaby Racing, il suo presidente e tutto lo staff per l’entusiasmo, la passione e la competenza dimostrata in ventidue anni”.

Piro, presidente del Consorzio Tutela Vermentino di Gallura Docg, ha ringraziato: “Gli organizzatori, gli Enti e le Amministrazioni locali e regionali per sostenere questo evento, un connubio che porta delle sinergie e porta bene sia alla realtà sportiva sia a quella enogastronomica. Quando l’organizzazione ci ha chiesto di essere partner non ci abbiamo pensato un momento, siamo l’unica Docg in Sardegna e il Vermentino di Gallura è l’unico Docg in tutta Italia e ne andiamo fieri. Buon rally a tutti”.

Chessa, direttore Promocamera, ha sottolineato: “E' una collaborazione destinata a durare negli anni, che nasce dalla relazione tra la Camera di Commercio di Sassari e Promocamera con l’amministrazione comunale di Berchidda. Si sono trovate d’accordo nel sostenere questa importante manifestazione sportiva che premia tutto il territorio di Berchidda e della Gallura andando a valorizzare, già a partire dal proprio nome, uno degli elementi di eccellenza: il Vermentino di Gallura. Poiché la Camera di Commercio e Promocamera organizzano Benvenuto Vermentino ormai da 10 anni, ci è sembrato opportuno creare una nuova sinergia, che ci permette di avere un evento di supporto il 27 settembre che anticipa quello in programma a Olbia dal 29 settembre al 5 ottobre”.

Piras, amministratore unico di Forestas, ha dichiarato: “Sono lieto di essere qui, perché Forestas non concede banalmente il proprio patrocinio, ma solo a eventi e manifestazioni che, come in questo caso, danno lustro il nostro territorio. Il compito di Forestas, oltre che di proteggere le aree di nostra competenza, è anche quello di valorizzarle”.

Capece, assessore allo Sport del Comune di Erula, ha chiosato: “Porto i saluti della sindaca e ringrazio gli organizzatori della Rassinaby Racing per averci coinvolto. Siamo lieti di ospitare, oltre alla prova speciale Tula-Erula, anche il riordino del venerdì, una novità dell’edizione 2025 che consentirà a chiunque voglia vedere da vicino le auto da corsa, conoscere la realtà del rally e visitare il nostro paese”.

