La terza maglia dell’Olbia per la stagione2021/22 è bianca e turchese, nel design richiama il mare e il vento di Sardegna ed è stata disegnata per Eye, da Francesco Macis, giovane grafico di San Sperate, paese natale del grande artista Pinuccio Sciola.

Il presidente. Presentata pochi minuti fa dal presidente dei bianchi Alessandro Marino e dall’amministratore di EyeSport Alessandro Ariu nell’EyeShop di viale Aldo Moro, a Olbia, sarà indossata sabato al “Mapei Stadium - Città del Tricolore”. Dove, a partire dalle 16, l’Olbia affronterà la Reggiana capolista del girone B nel match valido per l’8ª giornata del campionato di Serie C. “Finora in trasferta abbiamo raccolto solo un punto: speriamo che la nuova maglia ci porti fortuna”, ha esordito Marino. “Per fare punti serviranno concentrazione e continuità di rendimento, e in questo la partita col Gubbio dell’ultimo turno, dove abbiamo dimostrato di saper usare il fioretto ma anche la sciabola, deve essere di esempio. La Reggiana – ha aggiunto il presidente dell'Olbia – è una squadra forte: per questo la sfida di sabato sarà per noi un banco di prova importante, nella consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti".

Un negozio dedicato. Con la terza maglia, è stata svelata un'altra novità. “Stiamo lavorando perché il nostro negozio, oltreché punto vendita del merchandising dell'Olbia, diventi anche il punto vendita per i biglietti delle partite della squadra”, ha spiegato Ariu. “In un momento di grande espansione per noi, non dimentichiamo che l'Olbia Calcio è stata la prima società professionistica ad aver avviato una partnership con Eye: pochi lo sanno, ma le maglie dell'Olbia, oltreché sul nostro sito ufficiale – conclude il patron di Eye – possono essere acquistate online su Classic Football, che tratta tutte le maglie dei migliori club del mondo".

