Casalmaggiore fuori il 15 febbraio con ritorno al GeoPalace il 16 marzo, debutto casalingo in infrasettimanale il 19 febbraio contro Imola e due sfide interne di fila, che si tradurranno in altrettante trasferte al ritorno.

La Lega Volley Femminile ha varato il calendario della poule salvezza della Serie A2, che per la squadra di Dino Guadalupi si aprirà e si chiuderà lontano da casa: si parte con l’anticipo di sabato 15 febbraio sul campo del Casalmaggiore, terzultimo nel Girone A, ultimo atto a Lecco contro l’Orocash il 13 aprile.

Settima nel Girone B al termine della stagione regolare, che ha archiviato ieri col successo interno sull’Abruzzo Volley, la formazione gallurese parte da seconda in classifica con 26 punti nella seconda fase del campionato, in cui incontrerà le ultime cinque dell’altro girone in gare di andata e ritorno, per un totale di 10 giornate. Retrocederanno in B1 le ultime quattro classificate al termine della poule salvezza.

1ª giornata (andata 15 febbraio-ritorno 16 marzo)

Casalmaggiore-Hermaea Olbia

2ª giornata (andata 19 febbraio-ritorno 23 marzo)

Hermaea Olbia-Clai Imola Volley

3ª giornata (andata 23 febbraio-ritorno 30 marzo)

Hermaea Olbia-Zuma Castelfranco Pisa

4ª giornata (andata 2 marzo-ritorno 6 aprile)

Bam Mondovì-Hermaea Olbia

5ª giornata (andata 9 marzo-ritorno 13 aprile)

Hermaea Olbia-Orocash Picco Lecco

