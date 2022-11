Al via stasera il lungo programma del weekend di basket regionale. Domani e domenica, in particolare, saranno giornate intense e ricche di gare sui parquet sardi.

Serie D. Nel girone unico sardo, la sesta di andata potrebbe offrire la prima fuga in vetta. Riposa, infatti, la Dinamo Academy Alghero, con la possibilità, per l’altra capolista Innovyou Sennori, di andare in vetta solitaria sei dovesse vincere sull’ostico campo dell’Astro. Il programma completo: Masters Sassari – Visionottica Carbonia, domani ore 18; Astro – Innovyou Sennori, domenica ore 19; La Casa del Sorriso Su Planu – Coral Alghero, domenica ore 19; Carloforte – Dinamo 2000, domani ore 17; San Salvatore Selargius – Santa Croce Olbia, domenica ore 19; San Sperate – Oristano Basket, domani ore 18.30; Assemini – Genneruxi, domani ore 19.30. Riposa Dinamo Basket Academy Alghero.

Promozione. Al sud, la terza di andata sarà il solito “spezzatino” di partite. Al nord tutti in campo tra sabato e domenica. Il quadro del girone sud: Panda – Serramanna, mercoledì ore 21; Jolly Dolianova – Condor, martedì ore 20.30; Terralba – Beta, giovedì ore 20; Sinis – Basket Quartu, oggi ore 21; Spirito Sportivo – Basket Iglesias, domani ore 18; Siliqua – Poetto (17/02); Genneruxi – Sinnai (16/11). Il girone Nord: Aurea Sassari – Arzachena, domani ore 20; CMB Porto Torres – Nulvi, domenica ore 18.30; Ichnos Nuoro – 80&Co. Basket, domani ore 19.30; Nuoro – Sant’Orsola, domani ore 19. Riposa Demones Ozieri.

B femminile. Occasione di fuga per l’Astro nel massimo torneo regionale in rosa. Le ragazze allenate da Carla Tola giocheranno sul difficile parquet della Kiron Elmas e in caso di vittoria potrebbero approfittare del turno di riposo della Virtus Cagliari. Il programma completo: Mercede Alghero – Antonianum Quartu, domani ore 18; Cus Cagliari – New Basket Ploaghe, domenica ore 18; Kiron Elmas – Astro, domenica ore 16; Su Planu – San Salvatore Selargius, domenica ore 17. Riposa Virtus Cagliari.

C femminile. Seconda giornata di andata per le sei compagini partecipanti. Le gare: Condor Monserrato – Basket 90, domani ore 17; Nulvi – Coral Alghero, domenica ore 17; Nuoro – Basket Quartu, domenica ore 18.

