Il campionato è fermo sino al 23, ma la squadra sassarese deve recuperare la partita contro l'Afragolese. Difficilmente sarà questa nei prossimi giorni perché alcuni giocatori della Torres sono in quarantena, come comunicato dalla società: "A seguito dei controlli effettuati sono emerse delle positività all'interno del gruppo squadra: i soggetti (tutti asintomatici) sono già in isolamento e il club ha prontamente avvertito le autorità sanitarie che hanno disposto un periodo di quarantena come da protocollo".

Tutti vaccinati. Trattandosi di giocatori tutti con la terza dose di vaccino dovranno effettuare la mini quarantena di cinque giorni. Se al termine di tale periodo i tamponi risulteranno negativi, potranno riunirsi al resto della squadra che continua a lavorare agli ordini dello staff tecnico.

La formazione rossoblù si era già fermata dieci giorni a dicembre perché una parte del gruppo era sull'aereo dove era stato riscontrato un positivo.

