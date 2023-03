Giornate europee per le due rappresentanti sarde del basket in carrozzina. Il Gsd Porto Torres è volato a Elxleben, in Germania, per i quarti di finale della Champions, la coppa più prestigiosa. Compito davvero arduo per la squadra turritana, che ha chiuso il campionato al nono posto. La prima sfida è domani alle 20 contro i padroni di casa del Rsb Thuringia Bulls.

Sabato e domenica la sfida alle due formazioni spagnole: prima il Cd Ilunion e quindi il Bidaideak Bilbao.

Se Porto Torres è abituata alle coppe europee, è una debuttante la Dinamo Lab che però nel girone di EuroCup 3 ha il vantaggio del pubblico amico, dato che si gioca al PalaSerradimigni. Si parte domani alle 11.15 contro la Bic Reggio Calabria, arrivata quarta nell'altro girone e poi destinata alla finalina per il settimo e ottavo posto. Alle 18 il derby in casa contro la D Junior Team, la formazione giovanile sassarese che gioca in serie B.

Sabato mattina alle 11.15 il match che probabilmente deciderà la primatista del girone, quella che andrà a fare le finali in Turchia: l'avversaria è la squadra francese del Lille Handibasket.

