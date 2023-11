Inaugurato con successo il nuovo campo di atletica di piazza Cagliari 1970 a Porto Torres.

L’occasione per aprire al pubblico la nuova pista e le pedane dell’impianto sportivo comunale, i cui lavori di ristrutturazione sono terminati all’inizio di quest’anno, è stata la Rassegna regionale giovanile su pista - 3° Memorial Gianni Piseddu che domenica 29 ottobre ha chiamato a raccolta atleti under 16 e società sportive da tutta l’isola per la chiusura della stagione agonistica su pista 2023 di atletica leggera. Unanime l’apprezzamento dei tecnici e degli atleti per la struttura sulla quale l'amministrazione comunale ha deciso di intervenire dopo aver scoperto, a pochi mesi dall’insediamento della nuova Giunta, che negli anni precedenti era scaduta l'omologazione Fidal della pista. Un intervento da 250mila euro realizzato con fondi di bilancio. Pienamente soddisfatto il presidente dell’Atletica Leggera Porto Torres Gabriele Mureddu per aver riportato a casa l’edizione della finale del Gran Prix Giovanile. «Grazie al lavoro di tutti i tesserati e degli amici dell’Atletica Leggera Porto Torres nel mettere a punto ogni dettaglio della manifestazione, abbiamo ricevuto i complimenti da parte della Fidal Sardegna, del Gruppo Giudici Gara e da parte dei tecnici di tutte le società - ha detto Mureddu - questi ultimi in particolare hanno apprezzato molto la funzionalità sia delle corsie e sia delle pedane dei vari concorsi».

L’intenzione della società sportiva turritana è quella di ospitare le gare a livello regionale previste nel 2024 e di programmare competizioni anche di rilievo nazionale. Auspicio condiviso dall’assessora comunale allo sport Simona Fois che ha sottolineato l’importanza per la città di ospitare questo tipo di eventi sportivi in grado di generare una ricaduta economica positiva sull’indotto.

Lo dimostra il numero delle presenze registrate nelle strutture ricettive in occasione della manifestazione. «L’intervento sulla pista - ha detto l’assessora - insieme ai lavori di rifacimento del parquet del palazzetto sono le prime attività avviate e concluse da questa amministrazione volte alla riqualificazione delle strutture sportive».

