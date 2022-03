Sarà derby nella post season della serie A di basket in carrozzina. Gsd Porto Torres e Dinamo Lab si affronteranno in gare di andata e ritorno a partire dal 26 marzo. La vincente giocherà la finalina per il quinto posto contro la vincente del doppio scontro tra Firenze e Treviso. La perdente se la vedrà con la perdente dell'altro accoppiamento per il settimo posto. L'esito delle gare saranno fondamentali per determinare il ranking della stagione 2022/23.

I piazzamenti. Il Gsd Porto Torres ha chiuso al terzo posto il girone A dopo la doppia vittoria su Reggio Calabria per 75-46 e 74-67 nelle partite disputate sabato e domenica al PalaMura. La Dinamo Lab invece ha chiuso al quarto posto del raggruppamento B dopo la sconfitta casalinga per 80-53 contro il Santo Stefano, una delle candidate allo scudetto.

Sarà il primo derby della stagione, visto che come negli anni precedenti le due squadre sarde sono state inserite in gironi differenti.

